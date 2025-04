100M€ : Le boss du PSG valide un grand projet !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole au cours du bureau de la LFP qui se tenait ce lundi soir. Après avoir salué le bilan européen de l'ensemble des clubs français, le responsable qatari a livré sa position sur l'épineuse question des droits TV. Egalement responsable de BeIn Media Group, il aurait ouvert la porte à la création d'une chaîne 100% Ligue 1, mais en privé.

Ce lundi soir, la LFP tenait un bureau en présence de nombreux présidents du club. Au cours de cette réunion, le dossier des Droits TV a été évoqué, alors que l’instance tente de trouver un accord à l’amiable avec DAZN pour une sortie à la fin de la saison. Selon les informations de RMC Sport, le diffuseur a refusé la proposition du médiateur, qui évoquait une somme comprise entre 110 et 125M€. Aujourd’hui, les discussions porteraient sur un montant de 100M€.

L'hommage d'Al-Khelaïfi

Alors que les négociations se poursuivent, Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole ce lundi soir. Parfois autoritaire devant ses collègues, le président du PSG a tenu, sur un ton posé, à saluer les bonnes performances des équipes français en Coupe d’Europe cette saison. « Je suis président du PSG mais franchement je suis très fier de nos clubs français. Nous sommes un des meilleurs championnats d’Europe aujourd’hui. Lille a battu l’Atletico, le Real. Monaco a battu Barcelone. Brest a été magnifique. Mais aujourd’hui personne ne parle de ces performances. Personne ne les met en valeur. On parle systématiquement de crise mais on a besoin d’insister sur la valeur de notre championnat. L’ensemble des clubs doit travailler pour grandir encore plus » a déclaré le président du PSG, avant d’évoquer sa position sur les droits TV.

L'idée d'une chaîne 100% Ligue 1 fait son chemin

Patron de beIN Media Groupe, Al-Khelaïfi a donné un avis positif sur la création d’une chaîne 100 % Ligue 1. En privé, le responsable aurait donné son feu vert, même s’il se montre prudent face à ses interlocuteurs. Un représentant de l’agence Peak, qui conseille la Ligue sur ce dossier des droits TV, était présent lors de cette réunion. Preuve que cette option est sérieusement envisagée par Vincent Labrune pour sortir le football français de la crise.