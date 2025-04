Droits TV : Coup de théâtre avec DAZN ?

Pierrick Levallet

Le litige se poursuit entre DAZN et la LFP. Alors que la médiation s’est terminée ce mardi, les deux parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord. Le groupe britannique a notamment refusé la proposition du médiateur pour rompre son contrat. L’instance du football français resterait donc ouverte à toute option pour la diffusion de la Ligue 1 la saison prochaine.

Entre DAZN et la LFP, le clash se poursuit ! Une médiation avait été ouverte fin février pour que les deux parties puissent trouver un accord et régler leur litige. Mais alors qu’elle s’est terminée ce mardi, l’instance du football français et la plateforme britannique de streaming sportif n’ont pas réussi à s’entendre. DAZN a notamment refusé la proposition financière du médiateur pour rompre son contrat des droits TV de la Ligue 1.

La LFP reste ouverte à toute option pour les droits TV de la Ligue 1

Le contentieux se poursuit donc. Comme le rapporte RMC Sport, Nicolas de Tavernost (futur président de LFP Media) devrait sérieusement impulser le projet d’une chaîne de la LFP. Vincent Labrune pencherait d’ailleurs clairement pour cette solution. Mais dans le même temps, l’instance du football français resterait ouverte à toute option qui se présenterait au cours des prochains mois.

DAZN parti pour conserver les droits ?

La LFP veut s’assurer la diffusion de la Ligue 1 la saison prochaine. En attendant, le contrat se poursuit avec DAZN. Si le projet de chaîne de la LFP ne voit finalement pas le jour et qu’aucune autre solution n’a été trouvée d’ici-là, le groupe britannique pourrait conserver la diffusion du championnat de France. À suivre...