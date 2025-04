Clash à l’OM : Il demande des comptes !

La rédaction

Alors que l’OM est plombé par les blessures en défense, la situation de Chancel Mbemba continue d’interroger. Écarté du groupe malgré les urgences, le défenseur congolais suscite l’agacement d’Éric Di Meco, qui réclame des explications aux dirigeants. Une mise à l’écart qui semble s’inscrire dans la durée sous l’ère De Zerbi.

L’OM traîne, depuis le début de la saison, de sérieux problèmes défensifs, et cela ne va pas en s’arrangeant. Avec les blessures de Leonardo Balerdi et Luiz Felipe, Roberto De Zerbi a été contraint d’aligner Ulisses Garcia, Geoffrey Kondogbia et Amir Murillo en défense. Toujours pas de Chancel Mbemba à l’horizon.

«Il faudra qu'ils nous expliquent»

Une situation qui agace particulièrement Éric Di Meco, lequel demande aux dirigeants de l’OM des explications sur la mise à l’écart du défenseur congolais, dans l’émission Rothen s’enflamme :

«Pour finir avec les dirigeants, peut-être qu'à la fin de l'année, il faudra qu'ils nous expliquent pourquoi Mbemba ne joue plus au football ?»

Mbemba, une mise à l’écart définitive

La situation de Chancel Mbemba à l’OM ne devrait pas s’améliorer. D’après les révélations de L’Équipe, Roberto De Zerbi ne ferait pas confiance à l’international congolais. L'entraîneur de l’OM serait donc en phase avec ses dirigeants pour ne plus compter sur lui, malgré les lacunes criantes du secteur défensif.