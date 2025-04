OM : Il quitte Marseille à la surprise générale

Alexis Brunet

Samedi soir, Montpellier affrontait l’OM au stade Vélodrome. Une nouvelle fois, les coéquipiers de Téji Savanier se sont inclinés, cette fois sur le score de cinq buts à un. Visiblement, c'était la défaite de trop pour Laurent Nicollin. Le président du MHSC a quitté l’enceinte marseillaise avant la fin de la rencontre, sans passer par les vestiaires.

L’OM a bien relevé la tête. Après sa lourde défaite contre l’AS Monaco le week-end dernier (3-0), le club phocéen n’a fait qu’une bouchée de Montpellier en s’imposant 5-1. Une victoire qui fait du bien à Marseille dans la course à la Ligue des champions, mais qui enterre un peu plus le MHSC.

Montpellier se rapproche de la Ligue 2

Si l’OM squatte le haut du classement, ce n’est pas du tout le cas de Montpellier. Les Héraultais sont derniers de Ligue 1 avec seulement quinze points et restent sur une série de onze défaites d’affilée. Le MHSC pourrait d’ailleurs être relégué officiellement en Ligue 2 dès la prochaine journée.

Laurent Nicollin a quitté le Vélodrome avant la fin du match

Une onzième défaite de rang que n’a pas supportée Laurent Nicollin. Selon les informations de DAZN, le président de Montpellier a quitté le stade Vélodrome avant la fin du match. Le boss montpelliérain serait parti vers la 72ème minute et il aurait directement filé au parking, sans passer par les vestiaires. Ambiance…