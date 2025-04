OM : Première historique pour Greenwood ?

La rédaction

Auteur d’un doublé face à Montpellier, Mason Greenwood continue d’empiler les buts sous les couleurs de l’OM. Avec 18 réalisations en Ligue 1, l’attaquant anglais n’est plus très loin d’entrer dans l’histoire du club, à la poursuite des records signés Didier Drogba et Bafétimbi Gomis lors de leur première saison marseillaise.

L’OM recevait Montpellier ce samedi dans le cadre de la 30e journée de championnat. Les hommes de Roberto De Zerbi devaient s’imposer, et c’est chose faite, notamment grâce à un doublé de Mason Greenwood. Grâce à ces deux buts, le meilleur buteur de l’OM porte son total à 18 réalisations et n’est plus qu’à trois longueurs d’Ousmane Dembélé.

La saison de Greenwood à l’OM

Une première saison sous les couleurs de l’OM qui pourrait s’annoncer historique pour Mason Greenwood. D’après les informations du compte X Stats du foot, avec 18 buts inscrits lors de sa première saison à l'OM, l’attaquant anglais se positionne 3e, devant Pierre-Emerick Aubameyang (2023-2024), et derrière Didier Drogba (19 buts en 2003-2004) et Bafétimbi Gomis (20 buts en 2016-2017).

Greenwood peut entrer dans l’histoire

Il ne reste donc plus que quatre matchs à Mason Greenwood pour inscrire plus de deux buts et entrer dans l’histoire de l'OM. Les Olympiens auront d’ailleurs bien besoin d’un Greenwood inspiré pour cette fin de saison, tant la course à la Ligue des champions s’annonce disputée.