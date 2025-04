PSG : Contrat proposé à la mère d’un joueur, l’incroyable révélation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En grande forme sous le maillot du PSG, mais aussi de la sélection nationale, Fabian Ruiz a accordé un entretien au Canal Champions Club en marge de la demi-finale aller de Ligue des champions face à Arsenal. Le milieu de terrain espagnol est revenu sur ses années de galère, notamment après le divorce de ses parents.

A 29 ans, Fabian Ruiz est au sommet de son art. En forme sous le maillot de la Roja, le joueur s’est naturellement imposé dans le milieu de terrain du PSG, malgré l’incroyable concurrence qui existe. Encore face à Arsenal ce mardi soir (victoire 0-1), il a fourni un travail colossal pour entraver les attaques anglaises. Avant la rencontre, Fabian Ruiz avait annoncé la couleur.

Le PSG jubile, Fabian Ruiz est en forme

« Je me sens très bien, en forme. C’est vrai que je traverse une excellente période, que ce soit avec le club ou avec la sélection. Je pense que c’est l’un des meilleurs moments de ma carrière. , mais j’espère que ce n’est pas encore le meilleur car je veux continuer à progresser » avait-il lâché au Canal Champions Club. Mais ça n’a pas toujours été facile pour Fabian Ruiz, qui a dû composer au début de sa carrière avec certains problèmes familiaux liés au divorce de ses parents. Mais heureusement pour lui, son ancienne équipe, le Bétis Séville l’a soutenu avec sa mère Chari.

La terrible épreuve durant son passage à Séville

« J’étais au Bétis Séville depuis deux ou trois ans. Après la séparation de mes parents, le club a proposé un travail à ma mère pour la soutenir car elle travaillait dans les champs agricoles. Cela lui a permis de m’accompagner plus facilement et de passer plus de temps avec moi. Parfois, je l’accompagnais au travail le matin, je dormais dans la voiture en attendant l’heure de l’entraînement puis elle venait me chercher. C’était une bonne école de la vie » a confié le joueur du PSG.