PSG : Le mariage qui a tout changé !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, Fabian Ruiz brille dans le onze de Luis Enrique. Le milieu de terrain espagnol bénéficie pleinement de la tactique du coach du PSG, et sa prestation contre Arsenal ce mardi soir l’a bien prouvé. Critiqué il y a encore quelques mois, le joueur de 29 ans est devenu un élément primordial des Rouge-et-Bleu.

Le PSG a pris une petite option sur la qualification en finale de la Ligue des champions ce mardi soir. Le club de la capitale s’est imposé sur la pelouse d’Arsenal (0-1) et dispose désormais d’un léger avantage dans cette double confrontation. Si Gianluigi Donnarumma et Ousmane Dembélé se sont illustrés, Fabian Ruiz a également rendu une belle copie.

Fabian Ruiz se régale sous Luis Enrique

Comme le rapporte AS, le milieu de terrain est celui qui a le plus bénéficié de l’arrivée de Luis Enrique au PSG. Le vestiaire parisien a épousé la vision de jeu du coach espagnol, et cela a tout changé pour le joueur de 29 ans. Fabian Ruiz est désormais devenu primordial dans le onze des Rouge-et-Bleu, et est redevenu un joueur « extraordinaire » au passage.

Le PSG s'est ravisé pour son transfert, et se frotte les mains

Luis Enrique a visiblement redonné confiance à Fabian Ruiz, qui était pourtant poussé vers la sortie l’été dernier. Le coach du PSG a néanmoins insisté avec l’international espagnol, et ses efforts ont fini par payer. Fabian Ruiz s’est désormais installé confortablement dans l’entrejeu du club de la capitale.