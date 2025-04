La presse espagnole annonce un joueur «extraordinaire» au PSG !

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, Ousmane Dembélé et Gianluigi Donnarumma ont permis au PSG de prendre une petite option sur la qualification pour la finale de la Ligue des champions. L’international français a inscrit l’unique but de la rencontre face à Arsenal (0-1) et le portier italien a réalisé plusieurs arrêts salvateurs afin que le club de la capitale conserve son avantage. Mais un autre joueur s’est également illustré.

Fabian Ruiz rayonne sous les ordres de Luis Enrique

En effet, Fabian Ruiz a rendu une belle copie contre Arsenal. Devenu primordial dans le onze de Luis Enrique, le milieu de terrain espagnol est celui qui a le plus bénéficié de l’arrivée du coach de 54 ans comme le rapporte AS. Tout a changé pour Fabian Ruiz depuis que le vestiaire du PSG a épousé la vision de jeu de Luis Enrique. L’ancien de Naples est redevenu un joueur « extraordinaire » pour le plus grand bonheur des Parisiens.

Le PSG se régale

Alors qu’il était vivement critiqué il y a encore quelques mois, Fabian Ruiz a fini par s’installer confortablement dans l’entrejeu du PSG. Luis Enrique lui a redonné confiance, et c’est ce qu’il fallait pour relancer la machine chez le joueur de 29 ans, qui semble désormais indéboulonnable au milieu de terrain aux côtés de Vitinha et Joao Neves.