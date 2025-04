Mbappé : Le divorce qui régale le PSG !

Axel Cornic

L’été dernier, tout le monde se demandait si le Paris Saint-Germain allait pouvoir survivre au départ de Kylian Mbappé. La réponse est limpide quelques mois après, puisque le club parisien n’a jamais autant cartonné en Europe, alors que la star française galère du côté du Real Madrid.

Peu de clubs se relèveraient après le départ de trois immenses stars en l’espace d’un an, mais le PSG l’a fait. De quelle manière, puisque à force de travail Luis Enrique a réussi à installer son idée du football, qui est unanimement saluée par la presse européenne. Et le plus beau pourrait encore arriver, avec une première victoire en Ligue des Champions qui échappe au club depuis plus de dix ans.

Le PSG cartonne sans Mbappé

La saison du PSG peut d’ores et maintenant être jugée comme réussie, ce qui n’est étrangement pas le cas pour Kylian Mbappé. Parti l’été dernier, la star française a connu des débuts très agités au Real Madrid et la récente élimination en Ligue des Champions ainsi que la défaite en Coupe du Roi, a réveillé la colère de la presse espagnole. Et certains se demandent si le départ de l’attaquant français n’était pas justement ce qu’il fallait aux Parisiens...

« Ce projet était impossible tant qu’il n’était pas parti »

C’est le cas de Pierre Dorian, pour qui le PSG tel qu’il est actuellement n’aurait pas pu exister avec Kylian Mbappé. « L’an dernier, si le PSG n’était pas plus fort que ça, c’est parce qu’il y avait Mbappé. Ce projet était impossible tant qu’il n’était pas parti » a estimé le journaliste de RMC Sport, dans le Super Moscato Show. « Ce collectif, tu ne le fais pas avec Mbappé donc la réponse est non ! Ils ont essayé pendant deux ans. Il était devenu un problème dans ce club et son départ a réglé ce problème ».