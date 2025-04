Transferts - Mbappé : Son club pour la saison prochaine est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement dans le dur au sein du Real Madrid, Kylian Mbappé peut-il envisager un départ prématuré du club merengue pour aller relever un nouveau challenge seulement un an après son arrivée ? Pierre Ménès répond cash sur le futur de Mbappé, et assure qu’il restera au Real la saison prochaine.

Kylian Mbappé a-t-il fait une erreur en signant au Real Madrid l’été dernier ? Eliminé de la Ligue des Champions et battu en finale de la Coupe du Roi, l’ancien attaquant du PSG vit actuellement une période compliquée en Espagne. Suffisant pour remettre en cause son avenir et envisager de claquer la porte du Real Madrid dès le prochain mercato ?

« Son rêve de gosse »

Pierre Ménès a évoqué l’avenir de Mbappé : « Je pense que c’est son rêve de gosse. Dans un club de la dimension du Real, tu ne peux pas t’arrêter à une année ratée, pour des tas de raisons : les nombreuses blessures en défense, le non-remplacement de Kroos au milieu, la méforme totale de Rodrygo et Vinicius, les errances tactiques de Bellingham, les problèmes de Mbappé aussi à s’inscrire dans un collectif qui n’existe pas… », explique-t-il sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.

« Qui peut se payer Mbappé ? »

Pierre Ménès assure donc que Kylian Mbappé sera toujours au Real Madrid la saison prochaine : « De toute façon, qui peut se payer Mbappé aujourd’hui ? Son attachement au club est total, et au contraire, il va attaquer la saison prochaine avec un sentiment de revanche », précise l’ancien consultant de Canal +.