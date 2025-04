Comme Ntamack, il veut quitter Toulouse !

Axel Cornic

Après avoir remporté le 6 Nations 2025 cet hiver, Romain Ntamack souhaiterait retrouver le plus vite possible le XV de France, avec la tournée estivale en Nouvelle-Zélande. Et l’ouvreur semble avoir ouvert la porte à des nombreux coéquipiers, ce qui pourrait bien être problématique pour le Stade Toulousain.

Depuis le début du mandat de Fabien Galthié, les clubs du Top 14 ont accepté de libérer un grand nombre de joueurs pour préparer les matchs du XV de France. Mais cela implique également des plus grosses plages de repos et c’est notamment le cas avec la tournée estivale, qui depuis 2019 est devenue quasiment une sorte de fenêtre pour une équipe de France bis, avec les cadres qui sont donc mis au repos.

« Bien sûr, j’ai envie d’aller en Nouvelle-Zélande »

Mais ça pourrait bien changer ! Romain Ntamack a en effet annoncé vouloir être de cette tournée estivale 2025, qui se déroulera en Nouvelle-Zélande. Et il n’est pas le seul, puisque l’un de ses coéquipiers du Stade Toulousain aimeraient le suivre. « Bien sûr, j’ai envie d’aller en Nouvelle-Zélande. Je pense que n’importe quel joueur qui veut évoluer au plus haut niveau va dire la même chose. Nous, ce qu’on espère, c’est disputer les plus grands matchs » a expliqué le deuxième-ligne Emmanuel Meafou, dans un entretien accordé à Midi Olympique.

« Si tu veux devenir le meilleur, il faut battre les meilleurs »

« Les All Blacks, on le sait, c’est l’une des meilleures équipes au monde. Et si tu veux devenir le meilleur, il faut battre les meilleurs » a poursuivi Meafou, qui n’a que très peu joué avec le XV de France lors du 6 Nations 2025. « Alors, même si on sort d’une saison de dix ou onze mois, même s’il faut encore enchaîner, et même si on doit faire trente heures de vol… Et je connais bien les heures de vol pour aller là-bas ! Franchement, ce n’est pas facile d’être tout en haut. Mais le moyen le plus efficace d’y parvenir, je le répète, c’est de battre les meilleurs. Si je suis choisi dans le groupe qui partira en Nouvelle-Zélande, ce sera énorme à mes yeux ».