Antoine Dupont - Iris Mittenaere : Les clichés sur leur intimité !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant son retour sur les terrains suite à sa grave blessure contractée en mars, Antoine Dupont multiplie les évènements extrasportifs pour s'occuper, notamment aux côtés de sa compagne Iris Mittenaere. Et ils ont d'ailleurs dévoilé des clichés de la maison familiale Dupont, située à Castelnau-Magnoac, où ils passent du temps pour se ressourcer.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit le 8 mars dernier lors du choc entre l'Irlande et le XV de France, en plein Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont dévoilait lui-même le verdict médical 24h plus tard via son compte Instagram : « Le coeur est encore plus douloureux que le genou au moment de devoir abandonner les copains avant la dernière marche. Je suis fier de ce que nous avons accompli hier et de toutes mes forces avec vous, vous allez le faire. Rupture des ligaments croisés. C’est le début d’un nouveau défi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois sur les terrains », avait alors publié le capitaine du XV de France, qui a été opéré et devrait donc reprendre la compétition d'ici sept mois environ. En attendant, Antoine Dupont s'occupe comme il peut.

Le parfait amour avec Iris Mittenaere

Pour commencer, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France est en couple ! Son idylle avec Iris Mittenaere, élue Miss France 2016 et Miss Univers 2016, a été révélée juste après la fin du dernier Tournoi des 6 Nations, et cette relation aide probablement Antoine Dupont à supporter la complexité d'une telle blessure, qu'il avait d'ailleurs déjà contractée au cours de sa carrière, en 2018. Et le couple a d'ailleurs accepté de partager une partie de son intimité avec les internautes.

Dupont ouvre les portes de sa demeure familiale !

« L’intimité du champion et son histoire, aux côtés de sa compagne Iris Mittenaere », voilà comment le site Actuel Immo annonce la publication des photos de la maison familiale d'Antoine Dupont. Une demeure située à Castelnau-Magnoac, dans les Hautes-Pyrénées, et qui a vu grandir la star du XV de France. Dupont partage donc ce brin d'intimité avec ses fans, en attendant de pouvoir retrouver les terrains de rugby dans quelques mois...