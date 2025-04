Mercato : «Mariage» à 50M€, le PSG a tranché !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de Désiré Doué, arrivé en provenance du Stade Rennais pour une somme proche de 50M€. Alors que le crack de 19 ans enchaine les performances XXL ces dernières semaines, le club de la capitale aurait déjà tranché quant à son avenir. En effet, le PSG fermerait totalement la porte à un départ de Désiré Doué cet été.

Alors qu'il faisait le plus grand bonheur du Stade Rennais, Désiré Doué a alarmé le PSG. D'ailleurs, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a réussi à finaliser le transfert du crack de 19 ans lors du dernier mercato estival. Le Stade Rennais ayant accepté une offre d'environ 50M€ formulée par le PSG.

Le PSG refuse de vendre Désiré Doué

Lors de son arrivée à Paris, Désiré Doué a paraphé un bail de cinq saisons avec le PSG, soit jusqu'au 30 juin 2029. Et depuis quelques semaines, le crack de 19 ans excelle sur le terrain. A tel point que le PSG exclut totalement son départ lors du prochain mercato estival.

«Doué et le PSG, c'est un mariage heureux»

Lors d'une série de questions-réponses avec des internautes, Laurent Perrin a lâché toutes ses vérités sur l'avenir de Désiré Doué au PSG. « Le PSG risque-t-il de perdre Désiré Doué cet été ? Non, le PSG ne va pas perdre Désiré Doué cet été. Le joueur n'a aucune intention de partir et le PSG aucune intention de le vendre. Doué, c'est le tube de l'année. Il explose, il est heureux, ses dirigeants sont pleinement satisfaits de son rendement et de son comportement. Il est sous contrat jusqu'en 2029 et où serait-il mieux qu'au PSG ? À Paris, il a un entraîneur qui lui fait confiance, une équipe qui lui permet d'accéder au dernier carré de Ligue des champions… Doué et le PSG, c'est un mariage heureux », a précisé le journaliste du Parisien.