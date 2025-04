OM : Transfert annulé, le coup de théâtre annoncé à l’étranger !

Axel Cornic

A la recherche d’un renfort au milieu de terrain pour Roberto De Zerbi, le président Pablo Longoria et le directeur sportif Mehdi Benatia ont choisi de miser sur Ismaël Bennacer. Mais ce dernier pourrait bien n’être que de passage, surtout avec la qualification en Ligue des Champions qui pourrait échapper à l’Olympique de Marseille.

La fin de saison s’annonce explosive pour l’OM. Après avoir perdu la deuxième place à la suite de la défaite contre l’AS Monaco (3-0), les hommes de Roberto De Zerbi pourraient voir la Ligue des Champions s’envoler une nouvelle fois, ce qui serait une véritable catastrophe. L’impact sur l’avenir du projet pourrait en effet être très important, sans parler de certains éléments qui pourraient bien être obligés de partir pour contrebalancer l’énorme perte d’une non-qualification.

Coup dur à l’OM ?

D’après les informations de TMW, cela pourrait être le cas d’Ismaël Bennacer. Les dirigeants de l’AC Milan commenceraient à craindre un fiasco avec l’international algérien, dont l’option d’achat pourrait bien ne pas être levée par l’OM d’ici la fin de la saison. Une très mauvaise nouvelle, puisque les Rossoneri semblaient déjà compter sur l’argent reçu pour pourvoir financer une révolution qui se met doucement en place pour cet été.

A Milan, on craint le pire pour Bennacer

Un tel échec serait un manque à gagner de 15M€ pour le club italien, qui risque également de ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Heureusement pour l’AC Milan, deux autres joueurs pourraient leur apporter gros ! Il y a notamment Pierre Kalulu, défenseur français prêté à la Juventus et dont l’option d’achat qui devrait normalement être levée a été fixée à 14M€. Mais le gros pactole pourrait venir d’Alexis Saelemaekers, ailier belge prêté à l’AS Roma en aout dernier et qui pourrait emmener pas moins de 25M€ dans les caisses milanaises.