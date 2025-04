OM - Ramadan : L’annonce de Bennacer après la polémique De Zerbi !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'occasion d'un entretien accordé à La Provence, Ismaël Bennacer est revenu sur les dernières polémiques qui ont ébranlé l'OM, notamment celle concernant l'Aïd. Après la rencontre face au Stade de Reims le 29 mars dernier (défaite 3-1), Roberto de Zerbi avait annulé les deux jours de repos suivants, retenant les joueurs à la Commanderie.

Au cours d’un long entretien à La Provence, Ismaël Bennacer est revenu sur sa relation avec Roberto de Zerbi. Malgré les dernières polémiques, le vestiaire est resté proche de son entraîneur. Pourtant, le coach de l’OM n’a pas été très tendre avec son groupe. Après la défaite face à Reims, De Zerbi avait retenu ses joueurs à la Commanderie, ce qui avaient provoqué quelques crispations puisque certains membres souhaitaient fêter l’Aïd avec leur famille.

Avec De Zerbi, tout est pardonné

Mais les joueurs lui ont vite pardonné cette décision. Musulman pratiquant, Ismaël Bennacer n’en veut pas à son entraîneur. « Ça ne fait pas très longtemps que je suis arrivé au club, mais ça m’a permis de créer encore plus de liens avec les autres joueurs. On est resté ensemble au centre d’entraînement. Le coach nous demande une seule chose : de tout arracher sur le terrain et de porter haut et fier ce logo, ce club, cette ville. Il ne demande rien d’autre. Quand on n’a pas assez envie sur certains matches, c’est le premier touché » a-t-il confié à La Provence.

« J’ai passé l’Aïd avec l’équipe »

Les autres joueurs musulmans auraient accepté le choix de De Zerbi. « Non, pas du tout. Aucun joueur n’a été contrarié. J’ai passé l’Aïd avec l’équipe, c’était bien aussi, mais on était tous dégoûté par la défaite. C’est comme ça, ça fait partie du travail. Si je ne suis pas disponible pour mon métier… Le travail, c’est l’une des choses les importantes de ma vie, c’est mon gagne-pain, je ne peux rien dire » a déclaré Bennacer.