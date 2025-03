Bennacer : L’énorme frayeur de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà absent avant la trêve internationale, Pierre-Emile Hojbjerg va également manquer le déplacement de l’OM sur la pelouse de Reims samedi. Lui aussi absent contre le PSG, Ismaël Bennacer sera en revanche de retour, tout comme Amir Murillo, même si Roberto De Zerbi ne veut pas prendre de risque.

De Zerbi ne veut prendre aucun risque avec Bennacer

« Je pense que la trêve est arrivée au bon moment, surtout pour les blessés. Ils ont eu la possibilité de récupérer, pas tous. Bennacer et Murillo sont disponibles, mais je ne veux pas prendre de risque, on verra », a déclaré l’entraîneur de l’OM ce vendredi en conférence de presse. « On parle de tout, on analyse tout. Les causes des blessures, il faut toujours les trouver. La blessure d'Hojbjerg arrive parce qu'il a joué contre Lens, et là, peut-être que c'est de ma faute, je ne l’ai pas bloqué. Je n'ai pas eu la “force” de m'opposer au jugement des docteurs. »

« Il faut que je fasse aussi attention avec Bennacer, je n’ai pas envie de le reperdre »

« Murillo a joué beaucoup de matchs. Bennacer est arrivé en janvier et n’avait pas joué les premiers mois de la saison. On fait attention à la charge de travail, la charge mentale, la récupération », a ajouté Roberto De Zerbi, qui ne veut pas risquer une rechute ou perdre d’autres joueurs sur blessure. « Pour demain (samedi), je n'ai pas encore décidé de la compo. Des joueurs comme Cornelius et Kondogbia ont joué trois matchs en peu de temps. Il faut que je fasse aussi attention avec Bennacer, je n’ai pas envie de le reperdre, c’est un joueur qui est déterminant pour nous. Gouiri a joué 90 et 73 minutes avec l’Algérie, je ne veux pas non plus le perdre. »