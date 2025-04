Florent Manaudou/Elsa Bois : «C’est très dur», catastrophe annoncée ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Florent Manaudou est encore en course dans Danse avec les Stars. Au côté de sa partenaire Elsa Bois, l'ancien champion olympique va tenter de sauver sa peau lors du prochain prime, qui aura pour thème les années 1990/2000. Le couple présentera une samba, qui risque de le mettre sérieusement en difficulté.

Florent Manaudou va devoir faire face à un défi de taille dans Danse avec les stars vendredi prochain. Le champion olympique 2012 sera jugé sur une samba, la première de cette édition. Accompagné d’Elsa Bois, sa partenaire, le nageur français dansera sur la célèbre musique de Iam « Je danse le Mia » lors d’une soirée consacrée aux années 1990/2000.

Les conseils de sa partenaire

Ce lundi, les répétitions ont débuté. Et dans des images captées par les caméras de TF1, on perçoit l’énorme inquiétude d’Elsa Bois. La danseuse réclame de la souplesse dans cette danse. « Toi, anatomiquement, c'est très dur pour toi la samba. T'as les pieds à l'intérieur et t'as les hanches bloquées car ta discipline exige que ton corps soit constamment gainé et dur. Là, il faut que tu sois souple, que ça respire, que les hanches bougent et que tes pieds soit en dehors. Donc anatomiquement, on ne part pas avec les meilleures stats, mais on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a » a-t-elle capté. Les deux compétiteurs ont encore quatre jours pour préparer leur performance.

Manaudou proche de l'élimination

Florent Manaudou semble en tout cas à l’écoute. Il faut dire que le nageur a frôlé la correctionnel lors du dernier prime de Danse avec les Stars. Placé en dernière position, il avait finalement assisté à l’élimination d’Eve Gilles, l’ancienne Miss France. Mais les places deviennent de plus en plus chères. Ils ne sont plus que sept dans cette aventure, dont Adil Rami, le champion du monde 2018 de football.