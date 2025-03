Kylian Mbappé : «Faut peut-être pas déconner» avec les frères Lebrun !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, avec les Jeux Olympiques qui se sont déroulés à Paris, la lumière a été mise sur de nombreux sportifs français. Ça a été le cas au tennis de table avec les frères Lebrun, Félix et Alexis. Les deux pongistes ont connu un bond XXL de popularité. Au point d’arriver à la hauteur et même dépasser Zinedine Zidane ou encore Kylian Mbappé ? Pierre Ménès a appelé au calme.

C’est tout un pays qui a vibré durant les derniers Jeux Olympiques. En France, l’été dernier, la folie s’est emparée de tout le monde et cela a poussé les athlètes tricolores à se dépasser pour aller chercher une médaille. Un soutien que les frères Lebrun ont pu connaitre. Loin de passionner les foules initialement, le tennis de table a fait lever des foules devant les exploits de Félix et Alexis. Et ça a payé avec une médaille de bronze en double, ainsi qu’une médaille de bronze pour Félix Lebrun.

Une popularité qui fait un bond

Avec de tels succès, les frères Lebrun ont vu leur popularité grimper en flèche. C’est ainsi qu'on les retrouvait même dans le dernier classement du Journal Du Dimanche regroupant les 50 personnalités préférées des Français. Les frères Lebrun avaient ainsi fait leur entrée directement à la 31ème place, devançant même d’autres sportifs comme Antoine Griezmann ou encore Kylian Mbappé. Peut-être on alors estimer que Félix et Alexis Lebrun sont plus populaires que la star de l’équipe de France et du Real Madrid ?

« Faut peut-être pas déconner non plus »

Sur Youtube, Pierre Ménès a d’ailleurs été interpellé par un de ses fans qui place les frères Lebrun au-dessus notamment de Kylian Mbappé en terme de popularité : « La popularité des frères Lebrun dépasse d’immenses sportifs français tels que Riner, Zidane, Mbappé ». De quoi alors faire bondir le journaliste sportif qui a répondu à ce propos : « Dépasse d’immenses sportifs tels que Riner, Zidane et Mbappé, faut peut-être pas déconner non plus. Déjà pour voir la finale des frères Lebrun aux championnats de France, il me semble que c’était sur L’Equipe TV. J’en suis même pas sûr. Sinon, c’était sur Youtube. Oui il y a eu une Lebrun mania pendant les JO, mais c’était pas les JO. Le tennis de table, ça reste entre guillemets que du tennis de table, ce n’est pas un sport majeur. Les frères Lebrun avec leurs lunettes et un côté premier de la classe, ils ont un physique de sportif de haut niveau atypique. Je dirais presque des physiques de gens normaux ce qui fait qu’une partie de la population s’attache à eux. Maintenant, en terme de popularité, restons calme quand même ».