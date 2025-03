Rabiot : Gros clash annoncé à l’OM ?

Pierrick Levallet

L’OM est confronté à une nouvelle crise en ce moment. Battu par le Stade de Reims ce samedi (3-1), le club phocéen n’a plus gagné depuis le 2 mars dernier (2-0 contre le FC Nantes). Adrien Rabiot a alors poussé un coup de gueule contre le vestiaire olympien. Pour Daniel Riolo, sa sortie pourrait cependant provoquer un clash au sein de l’effectif marseillais.

L’OM n’y arrive plus. Battu par un Stade de Reims qui était pourtant en difficulté depuis plusieurs semaines ce samedi (3-1), le club phocéen ne parvient pas à retrouver le goût de la victoire. Le dernier succès des hommes de Roberto De Zerbi remonte au 2 mars dernier, contre le FC Nantes (2-0). Depuis, l’OM perd de précieux points dans la course à une place qualificative pour la Ligue des champions. L’AS Monaco (2e) compte un point d’avance sur les Marseillais, tandis que l’OGC Nice et le LOSC ne sont pas loin (2 points de retard). Adrien Rabiot s’en est alors pris au vestiaire de l’OM après ce nouvel échec en terre rémoise.

Rabiot fustige le vestiaire de l’OM après Reims

« J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des champions, pas envie de jouer l’Europe, de se battre pour connaître ça. C’est compliqué, je ne sais pas quoi dire. [...] Il faut se remettre en question et savoir ce qu’on veut faire. Il reste sept matchs. Si on veut aller en Ligue des champions, moi, je suis venu pour ça. Si il y en a qui n’ont pas cette ambition-là, il faut qu’ils le disent tout de suite, avant les matchs, qu’ils laissent d’autres jouer » a pesté l’international français au micro de beIN Sports. Pour Daniel Riolo, cette sortie pourrait provoquer un gros clash dans le vestiaire de l’OM.

«Attention à comment c’est pris»

« La sortie de Rabiot, est-ce qu’elle est bonne ou pas ? Attention à comment c’est pris. Il n’est pas le seul, Rongier a également fait quelque chose qui ressemblait à ça dans son analyse. Je ne te dis pas qu’il n’a pas raison dans le fond, mais d’abord Rabiot fait pas un bon match et comment ça va être pris ? Dans quel état est le vestiaire, pour que tu aies des prestations aussi insipides sur le terrain » a lancé le chroniqueur de RMC au micro de l’After Foot. Ambiance...