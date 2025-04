Danse avec les Stars - Florent Manaudou : L'escapade amoureuse à Marseille !

Amadou Diawara

Double médaillé de bronze aux JO de Paris 2024, Florent Manaudou participe à cette saison de Danse avec les Stars. Devenu très proche de sa partenaire, le nageur aurait démarré une relation amoureuse avec Elsa Bois. Alors que tous les candidats de l'émission de TF1 préparent leur prestation du prime de ce vendredi, Florent Manaudou et la danseuse professionnelle ont été aperçus à Marseille ce mardi après-midi, plus précisément sur le Vieux-Port.

Lors des Jeux de Paris 2024, Florent Manaudou a fait forte impression. En effet, le nageur de 34 ans a raflé deux médailles de bronze, et ce, sur 50m nage libre et au relais 4×100 m 4 nages. Eloigné des bassins depuis plusieurs semaines, Florent Manaudou s'illustre désormais sur les parquets de Danse avec les Stars. En effet, il fait équipe avec Elsa Bois, avec qui il est de plus en plus proche.

Florent Manaudou et Elsa Bois sont à Marseille

Très complice avec Elsa Bois, Florent Manaudou serait en couple avec elle dans la vie, en plus de l'être sur les parquets. D'ailleurs, ils ont programmé une escapade ensemble cette semaine, malgré le prime de ce vendredi à préparer. Florent Manaudou et Elsa Bois vont danser sur une samba lors de cette huitième semaine de Danse avec les Stars.

Florent Manaudou et Elsa Bois aperçus au Vieux-Port

Ce lundi soir, Elsa Bois a publié une story où on la voit avec Florent Manaudou dans un train, demandant à ses followers de deviner quelle est leur destination. Comme révélé par AQABABE sur X, le couple s'est rendu à Marseille. La ville où vit le nageur. En effet, le blogueur a publié une photo de Florent Manaudou et Elsa Bois, aperçus au Vieux-Port ce mardi après-midi. Reste à savoir s'il s'agit d'un déplacement en amoureux, ou si c'est organisé par la production de Danse avec les Stars. Un cameraman apparaissant sur le cliché posté par AQABABE.