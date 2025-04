Danse avec les Stars : Florent Manaudou et Elsa Bois plaquent tout !

Amadou Diawara

Candidat de Danse avec les Stars cette saison, Florent Manaudou fait équipe avec Elsa Bois. Devenus très proche au fil de l'émission, le nageur et la danseuse professionnelle aurait démarré une relation amoureuse, se voyant secrètement loin des caméras. Mais à la surprise générale, Elsa Bois a posté une photo sur les réseaux sociaux où elle est dans un train avec Florent Manaudou, demandant à ses followers de deviner où ils se rendent.

Après avoir raflé deux médailles de bronze aux JO de Paris 2024 (sur 50 m nage libre et au relais 4×100 m 4 nages), Florent Manaudou s'amuse désormais sur les parquets de Danse avec les Stars. Loin des bassins, le nageur participe à l'émission de TF1, faisant équipe avec Elsa Bois.

Florent Manaudou et Elsa Bois en escapade

Au fil des semaines passées dans l'émission Danse avec les Stars, Florent Manaudou et Elsa Bois sont devenus très complices. A tel point qu'ils seraient désormais en couple dans la vie, en plus de l'être sur les parquets du programme de TF1. D'ailleurs, Elsa Bois aurait rejoint Florent Manaudou chez lui dans le plus grand des secrets après le prime du 28 février, voulant profiter de ses derniers moments avec le nageur avant son départ pour Marseille pendant une semaine. La chaine française ayant programmé le spectacle des Enfoirés à la place de Danse avec les Stars le vendredi 7 mars.

«On va où à votre avis ?»

Pour cette nouvelle semaine de l'émission Danse avec les Stars, le thème choisi est : années 90/années 2000. Pour l'occasion, Florent Manaudou et Elsa Bois vont danser sur une samba. Et plutôt que de s'entrainer comme tous ses adversaires, le couple était en escapade ce lundi soir. En effet, Elsa Bois a publié une story sur Instagram où on voit Florent Manaudou assis face à lui dans un train, demandant à ses followers de deviner leur destination. « On va où à votre avis ? », a écrit la danseuse professionnelle.