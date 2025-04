Real Madrid : Le gros malaise avec Mbappé !

Pierrick Levallet

En signant au Real Madrid, Kylian Mbappé devait former une attaque de folie avec Vinicius Jr. Mais finalement, l’association des deux stars n’est pas aussi bonne qu’escompté. L’international brésilien n’est plus que l’ombre de lui-même depuis quelques temps et vivrait dans un certain malaise depuis l’arrivée de l’ancien du PSG.

Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves l’été dernier en signant au Real Madrid. L’ancien du PSG devait ainsi former une attaque de feu avec Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu au sein de la Casa Blanca. Auteur d’une première partie de saison mitigée, Kylian Mbappé avait repris du poil de la bête mais se montre plutôt irrégulier depuis.

Vinicius Jr n'y arrive pas avec Mbappé

Par ailleurs, son duo avec Vinicius Jr ne fonctionnerait pas aussi bien qu’escompté. Comme le rapporte MARCA, le Brésilien n’est plus que l’ombre de lui-même sur le terrain. Son match contre Arsenal mardi dernier en a d’ailleurs été le parfait exemple. L’attaquant de 24 ans aurait le sentiment de ne plus être la grande star de l’équipe, et cela se répercuterait sur ses performances.

Le Real Madrid compte sur ses deux stars !

Kylian Mbappé aurait ainsi un effet néfaste sur Vinicius Jr malgré lui. À voir maintenant si l’international auriverde saura se reprendre en main ce mercredi pour le match retour face aux Gunners au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid pensait en tout cas avoir une attaque spéciale avec ses deux stars. Mais la mayonnaise ne prend pas.