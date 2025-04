Kylian Mbappé : Le conflit entre Cyril Hanouna et Géraldine Maillet !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cyril Hanouna a partagé un avis étonnant à propos de Kylian Mbappé. C'est ainsi qu'il a expliqué que si le Real Madrid ne gagnait rien cette saison, c'est parce que le Français aurait amené avec lui sa malchance. Mbappé serait-il donc un véritable chat noir partout où il passe ? Cela a donné lieu à un accrochage avec Géraldine Maillet, la compagne de Daniel Riolo.

Sans Kylian Mbappé, le PSG n'a peut-être jamais été aussi fort. En parallèle, le Real Madrid, désormais avec le capitaine de l'équipe de France, pourrait bien se diriger vers une fin de saison sans trophée. De quoi faire dire à Cyril Hanouna que c'est de la faute de Kylian Mbappé et sa malchance : « Je vous le dis, Mbappé n'a pas de chance, c'est un chat noir, il porte la scoumoune. Je vous jure que c'est vrai. Regardez, contre l'Argentine en finale de la Coupe du monde, on doit gagner 100 fois. Il fait un match exceptionnel, on perd. (...) Je vous jure que Mbappé n'a pas une bonne étoile. On croyait que oui mais non ».

« Je ne crois pas à la théorie du chat noir dans le sport de haut niveau »

Kylian Mbappé est-il alors un chat noir ? Géraldine Maillet ne le pense pas. En effet, sur Europe 1, la compagne de Daniel Riolo a lâché : « Moi je ne crois pas à la théorie du chat noir dans le sport de haut niveau. Je n'y crois pas. Je pense qu'il y a des bonnes périodes et des mauvaises périodes ».

L'exemple de Noah pour Cyril Hanouna

Pas d'accord avec sa chroniqueuse, Cyril Hanouna en a alors rajouté une couche sur Kylian Mbappé. Et pour cela, il s'est appuyé sur d'autres exemples : « Mais bien sûr que si. Je vais donner un autre exemple : Yannick Noah. Je l'adore, mais techniquement, il ne savait pas faire un revers lifté, il a gagné Roland-Garros. Henri Leconte, qui était un monstre techniquement, qui perd en 3 sets contre le mec contre qui Noah avait gagné. Noah savait provoquer la chance ».