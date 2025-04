Mbappé : «Largué par sa meuf», la punchline de Booba !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien animateur de Touche pas à mon poste sur C8, Cyril Hanouna a profité de son émission sur Europe 1 pour analyser la lourde défaite du Real Madrid sur la pelouse d'Arsenal mardi soir (3-0). Selon lui, l'arrivée de Kylian Mbappé y est pour beaucoup dans cette débâcle. En guerre avec Hanouna, Booba lui a répondu en évoquant ses casseroles.

A qui doit-on jeter la pierre après la lourde défaite du Real Madrid face à Arsenal en quarts de finale aller de Ligue des champions ? A Carlo Ancelotti ? Aux joueurs ? Pour Cyril Hanouna, la faute revient surtout à Kylian Mbappé. Selon l’animateur, l’international tricolore aurait totalement désorganisé ce vestiaire, qui était parvenu à remporter le titre la saison dernière.

La sortie remarquée d'Hanouna sur Mbappé

« C’est l’arrivée de Kylian Mbappé qui a déséquilibré toute l’équipe du Real Madrid. Kylian Mbappé, Vinicius, on voit bien que ça ne va pas. Il ne faut jamais faire les choses à moitié. Tu ne dois pas prendre Mbappé alors qu’il te manque un milieu et que c’est catastrophique depuis que le meilleur milieu du monde Toni Kroos est parti. Tu dois le remplacer tout de suite. Mais si tu prends Kylian Mbappé pour te faire un kif, alors tu mises à fond sur lui et tu fais partir Vinicius. Parce que Kylian Mbappé il lui reste pas 50 saisons. Il va avoir 27 ans en décembre, il va lui rester quoi au top ? 3-4 saisons, après c’est fini avec les mecs qui arrivent derrière » a confié Hanouna durant son émission sur Europe 1.

Booba lui répond cash

Cette sortie a provoqué la réaction de Booba. En guerre ouverte avec l’ancien animateur de l’émission Touche pas à mon poste, le rappeur l’a violemment clashé sur les réseaux sociaux en évoquant la disparition de C8. « On parle d'un gars qui a fait couler deux chaînes de télé, mis 400 personnes au chômage et s'est fait largué par sa meuf, boit de l'urine et lèche le cul des chiens j'suis mort » a-t-il lâché sur X.