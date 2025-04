Kylian Mbappé : Le sacre «à la c*n» annoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 26 ans, Kylian Mbappé a déjà un palmarès bien étoffé, mais il y a toutefois encore quelques trous dans l'armoire à trophées. Actuellement au Real Madrid, le Français rêve bien évidemment de la Ligue des Champions, tout en ayant également un oeil sur le Ballon d'Or. Mais voilà que même un sacre de Mbappé ne ferait pas changer d'avis Pierre Ménès sur cette distinction.

Pour un joueur de football, la plus belle des récompenses individuelles est bien évidemment le Ballon d'Or. Si Lionel Messi en a gagné 8 durant sa carrière, Kylian Mbappé n'en a aucun pour le moment. 3ème en 2023, son meilleur classement, le joueur du Real Madrid a toujours figuré dans le top 10. Mais Mbappé va-t-il le remporter un jour ? Ça ne risque en tout cas pas de faire sauter de joie Pierre Ménès.

« Des trophées ouverts à la contestation »

Sur Youtube, Pierre Ménès a expliqué ne pas être un grand fan du Ballon d'Or. Et même Kylian Mbappé n'y changera rien. « Je ne suis pas d'accord de créer des trophées qui soient ouverts à la contestation. On le voit avec ce putain de Ballon d'Or avec lequel on nous soule semaine après semaine. Dès début janvier, on nous fait celui-là il est favori alors que le Ballon d'Or est attribué 8 mois plus tard. C'est insupportable. C'est surtout qu'on s'aperçoit que Rodri est contesté par les pro-Vinicius. Ça dilue la portée des trophées. Croyez-moi, je vais dire la même chose si un jour Mbappé devait finir par remporter un Ballon d'Or. Je trouverai toujours que c'est un trophée à la con », a lâché le journaliste sportif.

La Ligue des Champions plutôt que le Ballon d'Or ?

Dans sa récente interview pour La Sexta, Kylian Mbappé a d'ailleurs évoqué le Ballon d'Or. Surprenant dans sa réponse, le joueur du Real Madrid a fait savoir : « Le Ballon d'Or est personnel, j'ai toujours dit que jouer ici était la chose la plus importante, faire partie de l'histoire du meilleur club du monde n'a pas de prix, alors je m'en tiendrai à gagner la Ligue des champions. Des buts ? Je veux marquer des buts, mais le plus important est d'entrer dans l'histoire ici et de gagner de nombreuses coupes, le championnat, la Ligue des champions ».