Mbappé, trahison choc en vue ?

Pierrick Levallet

Les choses ne se déroulent plus comme prévu du côté du Real Madrid. Le jeu affiché par le club madrilène peine à convaincre son monde depuis le début de saison. Carlo Ancelotti se sentirait toutefois soutenu par Florentino Pérez. Mais ce dernier pourrait revoir ses plans si les choses n’évoluent pas dans le bon sens rapidement.

Une certaine tension est en train de grimper au Real Madrid. La défaite contre Valence ce week-end (1-2) a laissé des traces dans le vestiaire madrilène, qui ne semblent pas s’être effacées à quelques heures du choc contre Arsenal en Ligue des champions. Et si la barre n’est pas redressée rapidement, cela pourrait avoir des conséquences fatales sur Carlo Ancelotti.

Ancelotti sous pression au Real Madrid ?

Comme le rapporte SPORT, le technicien italien se sentirait soutenu par Florentino Pérez. Mais cela n’a jamais servi de garantie au Real Madrid, et les dernières années ont pu le prouver. Le président des Merengue pourrait ainsi revoir ses plans concernant l’avenir de Carlo Ancelotti et le trahir si Kylian Mbappé et sa bande ne jouent pas mieux d’ici la fin de saison.

Arsenal, match crucial pour son avenir ?

La balle est désormais dans le camp de Carlo Ancelotti. À lui de trouver les bonnes solutions pour retrouver un certain équilibre dans son équipe, tout en associant Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham au reste du onze. Le match contre Arsenal ce mardi promet d’être très intéressant à suivre, tant pour l’affiche que pour l’avenir de l’entraîneur du Real Madrid.