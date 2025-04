Transferts - 30M€ : Le rêve impossible de l’OM ?

Axel Cornic

Le mercato estival ne débute que dans plusieurs semaines, mais un premier gros dossier se dessine déjà pour l’Olympique de Marseille. Relancé cette saison par Roberto De Zerbi à un poste inhabituel de milieu droit, Luis Hernique semble avoir la cote à l’étranger et c’est notamment le cas en Italie, avec l’Inter qui aurait déjà ouvert des négociations en vue d’un possible transfert.

L’été s’annonce une nouvelle fois agité du côté de Marseille. Après avoir largement modifié l’effectif à disposition de Roberto De Zerbi il y a moins d’un an, le duo formé par Mehdi Benatia et Pablo Longoria semble préparer d’autres gros coups, sur le front des départs comme sur celui des arrivées. Et un premier gros dossier se précise à l'OM, avec le possible transfert de Luis Henrique…

Luis Henrique, le très gros coup de l’OM ?

Cela fait plusieurs semaines déjà que le Brésilien fait parler de lui à l’étranger, avec le Bayern Munich et Newcastle qui lui feraient les yeux doux. Mais c’est l’Inter qui semble être le club le plus déterminé, avec Simone Inzaghi qui souhaiterait avoir Luis Henrique avant le Mondial des clubs qui débute le 15 juin prochain. Et un premier pas important semble avoir été fait, puisque le joueur de l’OM aurait d’ores et déjà donné son accord aux Nerazzurri, à en croire les dernières indiscrétions de Foot Mercato.

L’Inter très loin des 30M€

Mais désormais, il va falloir trouver un accord entre les deux clubs et le moins que l’on puisse dire, c’est que la distance est encore importante. Au sein de l’OM on semble rêver d’une énorme plus-value avec le joueur acheté 8M€ en 2020, puisque la barre aurait été fixée à 30M€ minimum. Un montant important, puisqu’il ferait rentrer Luis Henrique dans le top 3 des meilleures ventes de l’histoire marseillaise au même rang que le transfert de Franck Ribéry au Bayern Munich en 2007. Or, Mediaset nous apprend que pour le moment, l’Inter n’aurait pas dépassé les 20M€, bonus compris.