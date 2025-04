Mbappé - Real Madrid : La presse espagnole annonce la fin ?

Pierrick Levallet

À quelques heures du choc aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le Real Madrid souffre toujours de certains maux. La défaite contre Valence ce week-end (1-2) a laissé des traces. En cas de nouveau faux pas ce mardi, Carlo Ancelotti pourrait ainsi être très inquiété pour son avenir sur le banc madrilène.

Le match contre Arsenal ce mardi promet d’être crucial pour le Real Madrid. Ce samedi, le club madrilène s’est incliné sur la pelouse de Valence (1-2), et cette défaite a laissé des traces dans le vestiaire. Kylian Mbappé et ses coéquipiers vont malgré tout devoir se reprendre pour éviter de subir un autre revers ce mardi contre les Gunners.

Le choc contre Arsenal crucial pour l'avenir d'Ancelotti ?

Par ailleurs, le choc promet d’être très important pour Carlo Ancelotti. Comme le rapporte SPORT, un faux pas contre Arsenal pourrait sceller l’avenir du technicien italien et sonner la fin pour lui au Real Madrid. S’il n’obtient pas un bon résultat ce mardi, le coach de 65 ans pourrait ne plus entraîner Kylian Mbappé et les autres stars à l’issue de la saison.

Le Real Madrid doit redresser la barre !

Reste maintenant à voir si le Real Madrid se remettra sur de bons rails ce mardi contre Arsenal. Encore en lice dans toutes les compétitions, la Casa Blanca peut encore rêver de tout rafler. Mais pour cela, Carlo Ancelotti va devoir trouver les solutions dans son onze pour retrouver un jeu équilibré et combler les lacunes actuelles de l’équipe. À suivre...