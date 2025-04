Le Real Madrid annonce un coup de tonnerre ?

Amadou Diawara

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid a affronté Arsenal en match aller ce mardi soir à l'Emirates Stadium. Alors que les Gunners se sont imposés 3-0, Carlo Ancelotti a avoué que les chances de qualification des Merengue pour le tour suivant étaient minces.

Tombeur de Manchester City en huitième de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid s'est qualifié pour le tour suivant de la compétition. Opposé à Arsenal en quart de finale de la C1, le club merengue s'est fait corriger à l'Emirates Stadium. En effet, les Gunners ont battu les Merengue 3-0.

«Les chances sont très minces»

Présent en conférence de presse après la déroute du Real Madrid face à Arsenal, Carlo Ancelotti a affirmé que les chances de renverser la vapeur au Santiago Bernabeu mercredi prochain sont infimes. « C'est une défaite difficile à encaisser, évidemment, nous ne nous y attendions pas. Pendant une heure, je pense que l'équipe a été plutôt bonne. En première mi-temps, l'équipe s'est bien comportée, mais après les deux buts encaissés, c'était un peu plus dur mentalement et physiquement. C'était difficile de terminer le match de cette manière, parce que nous n'avons pas réagi. D'habitude, cette équipe réagit. Mais les 30 dernières minutes ont été très mauvaises. Il faut faire preuve d'autocritique et tout faire pour se reprendre. Les chances sont très minces, mais nous devons essayer. D'ailleurs, nous allons essayer par tous les moyens. C'est l'occasion de réagir après un mauvais match, un mauvais résultat. On verra si nous en sommes capables », a confié le coach du Real Madrid.

Fiasco au Real Madrid, une première depuis 2020 ?

Alors que le Real Madrid a été sacré en Ligue des Champions à 15 reprises, dont six fois depuis 2014, une élimination en quart de finale cette année serait un véritable échec. D'autant que la Maison-Blanche n'a pas été sortie avant le dernier carré depuis la saison 2019-2020 (battue par Manchester City en huitième de finale).