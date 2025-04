Kylian Mbappé choqué en plein match !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, le Real Madrid a perdu assez lourdement (3-0) face à Arsenal en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Héros du match, Declan Rice a inscrit un doublé... sur coup-franc. Des réalisations assez folles qui ont choqué tout le monde, y compris les Merengue. Ça a notamment été le cas de Kylian Mbappé.

Pour le Real Madrid, il va falloir un exploit au Bernabeu pour se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Champions. En effet, après le match aller, les Merengue comptent un retard de 3 buts sur Arsenal. Ce mardi, les Gunners l'ont emporté à domicile (3-0), s'appuyant sur un très grand Declan Rice. L'Anglais a choqué tout le monde en inscrivant un doublé extraordinaire sur coup-franc.

Mbappé ne peut qu'admirer !

Buteur sur coup-franc à la 58ème minute, Declan Rice a donc remis cela à la 70ème minute. Et le deuxième a même été encore plus beau que le premier. Une frappe exceptionnelle qui a choqué tout le monde, y compris Kylian Mbappé. En effet, les caméras ont capté la réaction de l'attaquant du Real Madrid. Quelque peu désabusé, Mbappé avait lui aussi le souffle coupé par le but de Rice.

La remontada du Real Madrid ?

Le Real Madrid n'est toutefois pas encore éliminé de la Ligue des Champions et Kylian Mbappé veut croire à une qualification. Interrogé après la rencontre sur une possible remontada, le Français a lâché : « Bien sûr, nous pouvons. Aujourd’hui, nous devons y croire jusqu’au bout ».