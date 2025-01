Booba clashe Mbappé : Daniel Riolo va faire de grandes révélations ?

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, Booba ne lâche pas Kylian Mbappé. Le rappeur multiplie les piques à l’encontre de la star du Real Madrid et de l’équipe de France. Et sa dernière sortie médiatique ne fait pas exception. Parmi ceux qui n’ont pas tardé à réagir, Daniel Riolo s’est montré particulièrement interloqué. Le journaliste a même promis d’approfondir le sujet à la rentrée. Il pourrait donc apporter des révélations croustillantes.

De passage sur le plateau de l’émission CKO, Booba n’a pas manqué de faire parler de lui en s’en prenant, une fois de plus, à Kylian Mbappé. Fidèle à son franc-parler et connu pour ses punchlines acérées, le rappeur n’a pas hésité à relancer la polémique autour de l’attaquant du Real Madrid. Visiblement inspiré, l’artiste a profité de cette tribune pour adresser de nouvelles piques à l’international français, poursuivant ainsi une série de déclarations déjà bien médiatisées.

Achraf Hakimi reste au PSG jusqu'en 2029 ! Décidez-vous si la stabilité l'emportera sur la panique 💪.

➡️ https://t.co/K4kEbUDxnR pic.twitter.com/bE91ha4lRY — le10sport (@le10sport) December 31, 2024

«Je pensais que ça allait être une égérie de la banlieue»

« Parce qu’il est du 93, on peut pas le critiquer ? Je vais te dire pourquoi je ne l’aime pas. Je pensais que ça allait être une égérie de la banlieue, des gars comme nous. Qu’il allait représenter ses racines africaines : camerounaises et algériennes. J’avais trop d’attentes. Mais rien du tout, il n’est même pas allé en Algérie… C’est pour ça que je l’aime pas, tout simplement. C’est inadmissible. C’est comme si moi je ne représentais pas le Sénégal », a déclaré Booba. Daniel Riolo n'a pas tardé à réagir et il souhaite approfondir la sortie du rappeur.

«Au retour de vacances on va analyser ça»

« Son interview est dingo. Son interview sur Mbappé est folle, genre « je ne l’aime pas et je vais vous expliquer pourquoi. Il n’a pas été ce qu’il a dit qu’il serait ou ce qu’on pensait qu’il serait à savoir une égérie de banlieue ». Tout tourne autour de ça. Et mine de rien, les amateurs de foot sont beaucoup issus des quartiers de banlieues, Mbappé n’est pas aimé en banlieue. Est-ce que Booba a dit quelque chose de vraie, que ça illustre un vrai état d’esprit ? Moi je pense que oui. Je ne sais pas ce qu’on attendait de ce gars-là. Je trouve ça fou. C’est un sujet qui est passionnant, cette interview de Booba mérite d’être décryptée. Au retour de vacances on va analyser ça parce que moi je suis resté sur le c** de ce qu’il a dit », a promis Daniel Riolo.