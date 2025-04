Cyclisme : Un grand champion livre son verdict sur Van Aert

Alexandre Higounet

Après son échec au sprint face à Powless sur A Travers La Flandre, Wout Van Aert jouera d’autant plus gros sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. A trois jours du Ronde, Tom Boonen, l’ancien grand spécialiste des Flandriennes, paraît plus craindre les répercussions mentales de cette défaite que s’inquiéter de ce qu’elle dit sur son niveau physique.

Dans quelques jours, Wout Van Aert va jouer une partie très importante pour la suite de sa carrière. Le champion belge, dont les résultats plafonnent depuis deux ans, doit apporter la preuve qu’il appartient toujours à la catégorie des vainqueurs potentiels du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix face à Tadej Pogacar et Mathieu Van der Poel. Une nouvelle tentative décevante, qui verrait le leader de la Visma-Lease A Bike largement dominé par ses deux rivaux, pourrait marquer le début de son déclassement, tant au niveau de son équipe qu’au sein du peloton international.

Cyclisme - Mercato : Un grand projet Evenepoel relancé ?

➡️ https://t.co/XQszFaWkLD pic.twitter.com/HEQI9zs99R — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 19, 2025

Son affaissement au sprint est réellement problématique

Van Aert aurait pu marquer le début d’une inversion de tendance en remportant A Travers la Flandre mercredi, mais sa défaite au sprint face à Nelson Powless alors qu’ils étaient trois Visma Lease A Bike face au coureur d’Education First apparaît au final très inquiétante. Car au-delà de son échec, qui enlève un succès qui lui tendait les mains à la formation hollandaise, la manière dont Van Aert s’est éteint dans le sprint, faute de jambe, et le manque de puissance dont il a fait preuve, sont autant de signaux négatifs sur son niveau physique, surtout comparé à celui affiché par Van der Poel et Pogacar. Surtout aussi quand on sait qu’en bonne forme, il est capable de lever les bras sur un sprint massif d’un Grand Tour.

« Van Aert n’est pas encore enterré »

A l’occasion du podcast de Sporza.be, Tom Boonen a opté pour une lecture plutôt optimiste de l’arrivée, pointant plus sur l’aspect mental que physique, quand bien même il a relevé son manque d’explosivité dans le final : « J'ai trouvé formidable que Wout ait pris ses responsabilités pendant la course et ait dit à ses coéquipiers que c'était pour lui hier. Mais il faut aussi la mettre au fond. Je pense qu'il était trop nerveux. C'était la première fois depuis longtemps que Wout se retrouvait dans cette situation. Il faut juste qu'ils se remettent de ça et se souviennent du positif. Je ne pense pas que Wout soit encore enterré ».