Signature d’une star au PSG, la décision est imminente ?

Le Paris Saint-Germain doit bientôt trancher sur l'avenir de Gianluigi Donnarumma. Alors que son irrégularité lors des grands matchs a suscité des doutes, sa prestation XXL face à Liverpool en Ligue des champions pourrait jouer en la faveur du portier transalpin, qui doit désormais confirmer contre Aston Villa.

Le PSG va rapidement devoir trancher sur le cas Donnarumma. Alors que Lucas Chevalier, portier du LOSC, figure dans les petits papiers du club de la capitale, l’avenir de l’international italien reste incertain alors que des discussions sont encore en cours pour une prolongation. Certaines faiblesses affichées sur les grands rendez-vous n’ont pas joué en faveur de Gianluigi Donnarumma, qui a toutefois su faire taire les critiques sur la pelouse de Liverpool lors du huitième de finale retour de Ligue des champions remporté par le PSG.

« La rencontre face à Liverpool, c’est celle qui le réhabilite »

Et aux yeux de Guillaume Warmuz, cela pourrait peser dans la balance. « Le vrai Donnarumma, c’est celui qui est élu meilleur joueur de l’Euro en 2021. Sauf que jouer à Paris, c’est difficile, et il a fallu attendre trois ans pour le voir faire un très grand match de Ligue des champions à Liverpool, a confié l’ex-portier du RC Lens, interrogé par Le Parisien. Cette rencontre, c’est celle qui le réhabilite. Il est rentré dans la baston et fait le match qu’on attendait de lui. C’est peut-être un tournant. »

« Son avenir va se jouer là »

« Si on doute de lui, c’est parce qu’il y a eu la faute au pied face au Real ou le but de Hummels contre Dortmund, où il ne sort pas, l’an dernier. Il y a des responsabilités partagées mais quand on est en pleine harmonie avec son équipe, ça n’arrive pas ! À Liverpool, il a été phénoménal », poursuit Wermuz, ajoutant que Donnarumma joue sûrement plus qu’une simple place en demi-finale de Ligue des champions contre Aston Villa : « La question, maintenant, c’est de savoir si cette inconstance dans les grands matchs va s’arrêter. Pour moi, son avenir va se jouer là, dans sa capacité à confirmer. Il est indéniable qu’il fait partie des meilleurs, mais son irrégularité pèse sur les résultats de son équipe. S’il fait le même match qu’à Liverpool, on connaît déjà le demi-finaliste. » Une performance qui pourrait également lui permettre de signer un nouveau bail avec le PSG...