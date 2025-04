Clash à l'OM, il veut rejoindre le PSG !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la saison, Luis Henrique pourrait quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival. Le Bayern Munich et l’Inter bataillerait pour décrocher son transfert, avec des montants annoncés entre les 30 et les 35M€, soit quatre fois plus que son prix d’achat en 2020.

Le dernier mercato estival a été très agité à Marseille. Mais le prochain s’annonce déjà bouillant pour l’OM, avec un premier dossier qui fait déjà rêver. Relancé par Roberto De Zerbi à un poste de milieu droit, Luis Henrique aurait tapé dans l’œil de plusieurs clubs étrangers et cela serait notamment le cas de l’Inter ainsi que du Bayern Munich.

Luis Henrique affole le mercato

D’après les informations de Sky Sport Deutschland, le club bavarois aurait tout récemment approché l’agent du joueur de l’OM, se renseignant sur sa situation. Du côté de l’Inter, les discussions semblent beaucoup plus avancées, puisque les médias italiens parlent déjà d’une possible offre entre 20 et 25M€. A Marseille on en attendrait toutefois 35M€, avec Luis Henrique qui pourrait devenir la 3e plus grosse vente dans l’histoire marseillaise.

Il veut disputer le Mondial des clubs !

Pour le moment, les dirigeants marseillais ne semblent pas pressés de boucler ce transfert, dans l’espoir de faire monter les enchères. Mais ce n’est pas le positon du joueur ! Mediaset nous apprend en effet que Luis Henrique aimerait partir très rapidement vers l’Inter ou le Bayern Munich, dans l’espoir de disputer la prochaine édition du Mondial des clubs. Elle débute le 15 juin et le joueur de l’OM pourrait y croiser la route du PSG, seule équipe française engagée.