Il annonce un «transfert brûlant» au PSG

Amadou Diawara

Devenu indésirable au PSG, Milan Skriniar a été poussé dehors par la direction parisienne lors du dernier mercato hivernal. Finalement, l'international slovaque a été prêté à Fenerbahçe, pensionnaire de Super Lig, et ce, jusqu'au 30 juin. D'après l'agent Martin Petras, Milan Skriniar pourrait rester en Turquie la saison prochaine.

Alors que Luis Enrique ne voulait plus de lui, Milan Skriniar a été placé sur le marché lors du dernier mercato hivernal. Alerté par la situation du défenseur central du PSG, Fenerbahçe a sauté sur l'occasion. En effet, le club basé à Istanbul a bouclé le prêt sec de Milan Skriniar.

PSG : Luis Enrique ne veut plus de Skriniar

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec Fenerbahçe, Milan Skriniar est supposé faire son retour au PSG cet été. Toutefois, le joueur de 30 ans ne devrait plus porter les couleurs rouge et bleu. Du moins, c'est ce qu'a affirmé son agent. « Je ne pense pas qu’il y ait un moyen de retourner à Paris, du moins pas avec cet entraîneur (Luis Enrique, ndlr). Dans son nouveau rôle, Skriniar est devenu l’un des leaders de l’équipe. Il a gagné l’amour et le respect de l’entraîneur José Mourinho et des fans. Il se sent très à l’aise en Turquie, et surtout, il met régulièrement en valeur son football. C’est aussi une grande victoire pour l’équipe », a reconnu Martin Petras lors d'un entretien accordé à Sport24sk.

PSG : Mourinho et Skriniar, le mariage parfait

Dans la foulée, Martin Petras s'est prononcé sur la possibilité de voir Milan Skriniar rester à Fenerbahçe la saison prochaine. « Il n’est pas surprenant que Fenerbahçe soit intéressé par ses services à l’avenir. Il semble qu’une telle coopération serait bénéfique pour les deux parties. C’est pour cette raison que ce sera un sujet de transfert brûlant cet été. Je ne vois pas de grande possibilité qu’il aille à Milan ou dans un autre club en Italie », a avoué l'agent du défenseur central du PSG.