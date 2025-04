45M€ : La nouvelle guerre entre le PSG et le Real Madrid !

Alexis Brunet

Lors du prochain mercato estival, le PSG cherchera en priorité à mettre la main sur un défenseur central droitier, pour trouver une doublure à Marquinhos. Luis Campos a déjà certaines pistes et l’une d’entre elles mène à Mario Gila. Problème, plusieurs clubs européens, dont le Real Madrid, pistent aussi le joueur de la Lazio Rome.

Cet été, Milan Škriniar a de fortes chances de rester du côté du Fenerbahçe. Le Slovaque y est prêté par le PSG et il satisfait les dirigeants turcs, qui vont donc négocier avec leurs homologues français à la fin de la saison. Si le transfert du défenseur droitier se confirme, Paris cherchera alors à recruter, car Marquinhos sera le seul vrai spécialiste du poste.

Le Real Madrid et le PSG pensent à Mario Gila

Luis Campos a d’ailleurs déjà lancé ses recherches et le conseiller football du PSG aurait trouvé la perle rare. Il serait très intéressé par Mario Gila, qui évolue du côté de la Lazio Rome. Problème, selon les informations de CaughtOffside, l’Espagnol intéresse également le Real Madrid, mais aussi Tottenham, Manchester City et le Bayern Munich. La formation italienne serait d’accord pour laisser filer le joueur de 24 ans, mais il faudrait pour cela qu’elle reçoive un chèque compris entre 40 et 45M€.

Le Real Madrid a un pourcentage à la revente

Après sa bonne saison à la Lazio, Mario Gila a donc de grandes chances de partir lors du mercato estival. L’Espagnol a bon nombre de prétendants et il faudra donc voir quel championnat l’attire. Si le joueur de 24 ans venait à snober le Real Madrid, cela ne serait toutefois pas trop grave pour les dirigeants madrilènes. En effet, le défenseur a été formé chez la Casa Blanca, qui a inséré une clause lors de sa vente à la Lazio et qui récupérera 50% d’une éventuelle revente. Toutefois, les partenaires d’Antonio Rüdiger ont souvent eu des difficultés en charnière cette saison et le Real Madrid pourrait donc décider de mettre le paquet sur Gila cet été. Affaire à suivre…