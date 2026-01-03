PSG : Escapade à l'étranger, cette célébrité va larguer Luis Enrique ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Doté d’un effectif déjà très complet, le PSG devrait vivre un mercato hivernal plutôt tranquille. Néanmoins, un joueur pourrait quitter le club de la capitale en la personne de Lucas Beraldo. Le défenseur central brésilien aurait été proposé au Besiktas, et serait plutôt favorable à un départ du club parisien.

Le mois de janvier va être très intéressant à suivre du côté du PSG. Le club parisien ne ferme pas la porte à du mouvement sur le mercato hivernal, comme l’a d’ailleurs rappelé Luis Enrique ce samedi : « On est ouverts aux possibilités, d’incorporer un joueur qui peut être positif pour nous, mais c’est très difficile de trouver des joueurs qui ont la qualité pour améliorer cet effectif », a expliqué l’entraîneur espagnol.

Lucas Beraldo sur le départ ? Cependant, dans le sens des départs, le PSG pourrait également perdre un joueur. D’après les révélations du journal turc Sözcü, les agents de Lucas Beraldo l’auraient proposé à l’étranger, et plus précisément du côté de Besiktas. Le défenseur central brésilien lui, ne serait pas contre rejoindre la formation turque.