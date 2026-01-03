Zinedine Zidane et l’argent, la grande annonce !

Aujourd’hui âgé de 53 ans, Zinedine Zidane a jusqu’à présent connu une carrière exceptionnelle, en étant de devenir vraisemblablement le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Tout cela a alors permis à Zizou d’accumuler une belle fortune. Mais voilà que malgré tout cet argent, celui qu’on annonce comme le successeur de Didier Deschamps n’aurait pas pris la grosse tête.
Au fil des années, Zinedine Zidane a dépassé le monde du football et aujourd’hui, il est devenu une célébrité à part entière. Apprécié de tous en France, l’ancien du Real Madrid s’est bâti une cote de popularité exceptionnelle à travers le monde. Pour autant, malgré cette médiatisation ainsi que tout l’argent qu’il a pu gagner depuis ses débuts dans le football, pas question de changer pour Zidane.
« L’argent et la célébrité n’ont jamais rien changé à sa façon d’être »
Financièrement, Zinedine Zidane n’est pas un homme à plaindre. Mais malgré cela, l’ancien du Real Madrid semble garder les pieds sur terre. En effet, en 2023, pour GQ, un proche de Zizou faisait savoir : « L’argent et la célébrité n’ont jamais rien changé à sa façon d’être. Il sait qui il est, ce qu’il représente et montre toujours l’exemple ».
« C’est important de rester soi-même »
De son côté, à propos de la célébrité, Zinedine Zidane expliquait lui : « C’est important de rester soi-même, mais je peux comprendre aussi qu’on puisse changer quand on est sous le feu des projecteurs et qu’on te répète que tu es le plus beau et le plus fort à longueur de journée. Tout ça peut déstabiliser, surtout aujourd’hui. Heureusement mon épouse et mes enfants sont mon ciment, c’est plus fort que tout ».