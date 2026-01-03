Zinedine Zidane et l’argent, la grande annonce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui âgé de 53 ans, Zinedine Zidane a jusqu’à présent connu une carrière exceptionnelle, en étant de devenir vraisemblablement le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Tout cela a alors permis à Zizou d’accumuler une belle fortune. Mais voilà que malgré tout cet argent, celui qu’on annonce comme le successeur de Didier Deschamps n’aurait pas pris la grosse tête.

Au fil des années, Zinedine Zidane a dépassé le monde du football et aujourd’hui, il est devenu une célébrité à part entière. Apprécié de tous en France, l’ancien du Real Madrid s’est bâti une cote de popularité exceptionnelle à travers le monde. Pour autant, malgré cette médiatisation ainsi que tout l’argent qu’il a pu gagner depuis ses débuts dans le football, pas question de changer pour Zidane.

« L’argent et la célébrité n’ont jamais rien changé à sa façon d’être » Financièrement, Zinedine Zidane n’est pas un homme à plaindre. Mais malgré cela, l’ancien du Real Madrid semble garder les pieds sur terre. En effet, en 2023, pour GQ, un proche de Zizou faisait savoir : « L’argent et la célébrité n’ont jamais rien changé à sa façon d’être. Il sait qui il est, ce qu’il représente et montre toujours l’exemple ».