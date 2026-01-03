PSG : Un Marseillais débarque à Paris, ça va chauffer !

Alexis Brunet

Dimanche soir, un match spécial aura lieu au Parc des princes. Le PSG reçoit le Paris FC pour le premier derby entre les deux équipes depuis 1978. Du fait de ce grand laps de temps, la rivalité entre les deux équipes n’est pas encore trop forte. Joueur du PFC, Maxime Lopez va surtout aborder cette rencontre comme le Marseillais de naissance qu’il est.

Pour son premier match de l’année 2026, le PSG va disputer une rencontre assez spéciale. Le club de la capitale reçoit dimanche soir le Paris FC au Parc des princes pour le premier derby entre les deux équipes depuis 1978. Un affrontement toujours spécial, même si les deux équipes n’ont pas eu trop l’occasion de se croiser depuis plusieurs années.

« C'est plutôt un derby pour moi qui suis Marseillais » La rivalité entre le PSG et le Paris FC n’est pas encore trop établie, mais cela viendra avec les différents affrontements dans le futur. Pour aborder cette rencontre, Maxime Lopez va donc faire comme si cela était un Classique, lui qui est Marseillais de naissance et qui a porté par le passé le maillot de l’OM. « Pas encore (de rivalité), même si nos deux stades ne sont distants que d'une vingtaine de mètres. Pour l'instant, c'est plutôt un derby pour moi qui suis Marseillais. Mais j'espère qu'un jour, nous nous disputerons le titre », a déclaré le milieu de terrain du PFC à La Gazzetta dello Sport.