PSG - Luis Enrique : Le coup de cœur inattendu à Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le PSG de Luis Enrique accueille son voisin le Paris FC au Parc des Princes (20h45). Un derby parisien excitant, auquel l’entraîneur espagnol a hâte de vivre. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, le coach de 55 ans s’est dit ravi de pouvoir disputer un tel match.

La première de l’année approche à grands pas pour le PSG. Deuxième de Ligue 1, le club parisien ne souhaite pas se faire décrocher par le RC Lens, qui est dans une forme étincelante. Afin de revenir à un point des Lensois, la formation de Luis Enrique va devoir disposer du Paris FC ce dimanche soir au Parc des Princes.

Le PSG reçoit le Paris FC Promu cette saison, le Paris FC va donc se déplacer à quelques mètres seulement de Jean-Bouin où la formation de Stéphane Gilli évolue à domicile. Côté PSG, Luis Enrique s’est dit très heureux de pouvoir affronter une autre équipe parisienne cette saison.