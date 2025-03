Transfert de Donnarumma : Ménès donne un coup de pouce au PSG !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le PSG cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. D'ailleurs, le club de la capitale envisagerait de recruter Lucas Chevalier lors du prochain mercato. Un choix judicieux, puisque le pensionnaire du LOSC est l'actuel meilleur gardien de Ligue 1 d'après Pierre Ménès.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma s'est envolé vers Paris pour rejoindre le PSG librement et gratuitement. Lors de son arrivée au Parc des Princes, le portier de 26 ans a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026.

Ménès vote pour Chevalier

Alors que son contrat arrivera à terme dans un peu plus d'un an, Gianluigi Donnarumma discute d'une prolongation avec les hautes sphères du PSG. Mais si l'international italien ne rempile pas, le club de la capitale pourrait le vendre cet été, et ce, pour ne pas le voir partir pour 0€ le 1er juillet 2026. D'ailleurs, le PSG aurait déjà identifié son potentiel successeur : Lucas Chevalier, sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le LOSC.

Ménès zappe Donnarumma

Dans une vidéo postée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a encouragé indirectement le PSG a recrutér Lucas Chevalier (LOSC). En effet, le journaliste français a affirmé que le jeune talent de 23 ans était l'actuel meilleur gardien de Ligue 1. « Qui est le meilleur gardien de Ligue 1 ? Dans mon équipe des matchs aller, j'ai mis Chevalier, mais j'aurai pu mettre Rulli. Les deux se détachaient assez nettement sur la première partie de saison. Ils se détachent moins sur la suite de la saison. Je pense qu'il y a des gardiens qui se rapprochent d'eux, notamment Petrovic, le Serbe de Strasbourg, qui est assez extraordinaire, et Perri, le Brésilien de Lyon, qui est extraordinaire aussi. Il a vraiment une envergure extraordinaire. Les places de gardien vont être très ouvertes pour mes équipes types en fin de saison », a jugé Pierre Ménès. D'après lui, Lucas Chevalier est même bien meilleur que Gianluigi Donnarumma lors de cet exercice 2024-2025. Ce dernier n'ayant même pas été cité parmi les portiers qui se sont illustrés dans le championnat de France ces derniers mois.