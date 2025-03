De Zerbi : La sortie qui va rassurer l’OM !

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier à la surprise générale, Roberto De Zerbi est la recrue qu’il fallait à l’Olympique de Marseille après une saison catastrophique. Mais il pourrait déjà claquer la porte, puisque la presse italienne l’envoie du côté de l’AC Milan pour y remplacer un Sérgio Conceição déjà menacé.

Une énorme menace plane sur Marseille en cette fin de saison. Si la deuxième place de Ligue 1 est en danger, l’OM pourrait surtout perdre son entraineur, sur qui un projet de trois ans prend pourtant forme depuis l’été dernier. Roberto De Zerbi est en effet annoncé proche d’un retour en Serie A depuis plusieurs semaines déjà, avec son club de cœur prêt à l’accueillir les bras ouverts.

De Zerbi déjà sur le départ ?

Il s’agit de l’AC Milan, club formateur de l’Italien, dont il n’a toutefois jamais porté les couleurs dans sa carrière professionnelle. Roberto De Zerbi était déjà l’un des noms évoqués l’été dernier, mais les Rossoneri ont finalement décidé de miser sur Paulo Fonseca, qui a finalement été remercié en cours de saison. C’est Sérgio Conceição qui l’a remplacé, mais voilà que lui aussi est annoncé proche d’un départ, avec le coach de l’OM qui pourrait donc prendre les rênes de l’équipe avec un tout nouveau projet.

« Je suis là, j'ai le contrat avec Milan et je n'ai besoin de personne pour me dire autre chose »

Pourtant, le Portugais ne semble pas se sentir menacé, comme il l’a clairement expliqué en conférence de presse avant d’affronter le Napoli d’Antonio Conte. « Je dépends des résultats et c'est tout. Le prochain match est le plus important » a déclaré Conceição. « Je n'ai besoin de personne pour me dire de me calmer. Sinon, j'ai l'air d'un enfant. Je suis là, j'ai le contrat avec Milan et je n'ai besoin de personne pour me dire autre chose. Nous avons deux objectifs : la Coupe d'Italie et la quatrième place ».