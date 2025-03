Divorce confirmé au PSG ?

Axel Cornic

Titulaire indiscutable depuis son arrivée en 2021, Gianluigi Donnarumma a vu son avenir s’assombrir ces dernières semaines. Son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en effet dans moins d’un an et demi et alors qu’une prolongation semblait actée à l’automne dernier, tout semble avoir basculé au cours de l’hiver.

Depuis le début du projet QSI, le poste de gardien a toujours été sujet à discussion. Ça ne s’est pas arrêté avec Gianluigi Donnarumma, pourtant considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération. L’international italien est régulièrement critiqué pour ses prestations et ce n’est d’ailleurs pas seulement le cas au PSG, puisque même dans son pays natal on se pose de plus en plus de questions.

Donnarumma sur le départ ?

Sa prestation lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions face à Liverpool, ne semble pas avoir changé grand-chose. Héros de la rencontre, Donnarumma ne fait toujours pas l’unanimité. Pire, plusieurs pistes continuent d’être liées au PSG pour prendre la place avec notamment Lucas Chevalier du LOSC, qui semble beaucoup plaire aux dirigeants. Et tout récemment en Espagne, AS a annoncé que les Parisiens auraient jeté leur dévolu sur Joan Garcia, actuel gardien de l’Espanyol Barcelone.

Toujours pas de prolongation avec le PSG

Ces rumeurs ne font que confirmer les craintes autour de l’avenir de Gianluigi Donnarumma, qui n’a toujours pas prolongé avec le PSG. Son contrat se termine en juin 2026 et TMW nous assure encore ce samedi que les négociations entre les deux parties seraient au point mort. Sans une évolution dans les prochaines semaines, le gardien de but pourrait bien être vendu dès cet été, pour éviter le risque de le voir partir libre dans un peu plus d’un an. A noter qu’une option semble déjà se dessiner pour un retour en Serie A, avec l’Inter qui souhaiterait miser sur lui pour remplacer un Yann Sommer vieillissant.