Verstappen - Red Bull : Les adieux déchirants !

Max Verstappen a rendu hommage à Honda en remportant le Grand Prix du Japon dimanche dernier. Une manière pour le pilote néerlandais de saluer la collaboration avec la marque nipponne, qui prendra fin au terme de cette saison. Président de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe est apparu très ému après la course.

Le Grand Prix du Japon n’était pas une course comme les autres pour l’écurie Red Bull. La marque autrichienne souhaitait marquer les esprits afin de rendre hommage à sa collaboration avec Honda, qui prendra fin dans les prochains mois. Cette course devait être mémorable et elle l’a été grâce à la victoire de Max Verstappen.

« C’est un au revoir parfait »

Après la course, le champion du monde en titre de Formule 1 a eu un petit mot pour le motoriste. « C’est très important de toujours maximiser les performances et je pense qu’on y est bien arrivés ce week-end. Ça a une grande importance pour moi. Dans ces derniers tours, je me suis dit que je devais rester devant car ce serait une belle histoire pour nos adieux à Honda ici. Je suis très fier de ce que nous avons réalisé ensemble ces dernières années et c’est un au revoir parfait » a confié Verstappen. Des mots qui ont visiblement touché Honda.

Honda remercie Red Bull

Président de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe a tenu à remercier Verstappen. « Je suis très heureux et reconnaissant de la victoire de Max sur ce circuit, sa dernière dans le cadre de notre partenariat avec Red Bull,. Nous avons de la chance de travailler avec Max, il est un atout pour nous. Max savait pertinemment que c’était sa dernière course à Suzuka avec Honda, a expliqué le Japonais, Cela a été ancré dans sa tête dès le début et on pouvait voir cette passion dans sa façon de conduire. Nous étions très émus de le voir, il était formidable, il semblait passionné » a-t-il déclaré auprès du média japonais Auto Sport-Web.