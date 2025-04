F1 : «Bagarre» avec Verstappen, Red Bull balance !

Pierrick Levallet

Dimanche dernier, Max Verstappen a remporté sa première course de l’année au Japon. Ce succès est le fruit d’un travail minutieux sur la voiture pour en tirer le maximum de performance. Chez Red Bull, Christian Horner a d’ailleurs été impressionné par la bagarre livrée par le Néerlandais à Lando Norris.

2e en Australie et 4e en Chine, Max Verstappen était encore en quête de sa première victoire de la saison 2025 de F1. Ce n’est plus le cas désormais. Le quadruple champion du monde s’est imposé au Japon dimanche dernier. Parti en pole position, le Néerlandais a livré un intense combat avec Lando Norris. C’est finalement Max Verstappen qui l’a emporté. Et du côté de Red Bull, on a été bluffé par la performance du pilote de 27 ans.

«Il fallait que Max soit parfait»

« C'était une course excellente, une course incroyable pour Max, excellente pour l'équipe. Je pense que la plus grosse partie du travail a été faite [samedi]. Je crois que 90% des voitures ont fini à la position qu'elles avaient au départ. [...] Nous savons que les McLaren sont très rapides et il fallait que Max soit parfait. Avec deux McLaren très rapides derrière pendant 53 tours, il n'a pas fait la moindre erreur. Il avait le rythme pour leur répondre, pour les garder hors de la zone du DRS. Il a été particulièrement fort au virage 11 et dans le dernier virage. Il avait cet écart vital d'une seconde et c'était suffisant pour couvrir tout ce qu'ils pouvaient tenter » a d’abord expliqué Christian Horner dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Il a énormément travaillé avec l'équipe technique»

« Je pense que c'était l'un des meilleurs week-ends de Max. Nous avons littéralement touché à tout sur la voiture au niveau des réglages, il a énormément travaillé avec l'équipe technique. Finalement, nous avons pu lui donner une voiture qu'il a pu utiliser en Q3 [samedi] avec le tour le plus incroyable, puis convertir ça [dimanche] avec une victoire obtenue après une belle bagarre, à la régulière. Cela le place à un point [de Norris] au championnat des pilotes. Nous quittons le Japon avec encore beaucoup de travail mais avec une grosse motivation » a ensuite ajouté le patron de Red Bull. À voir maintenant si Max Verstappen poursuivra sur sa lancée à Bahreïn ce dimanche.