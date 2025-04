F1 - Red Bull : Ça part au clash avec Verstappen !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Seulement sixième à l’issue du Grand Prix de Bahreïn, le clan de Max Verstappen commencerait à sérieusement s’impatienter. Selon les révélations du journaliste de Sky Sports F1 Ted Kravitz, un échange tendu aurait eu lieu dans le garage de Red Bull après la course entre Raymond Vermeulen, manager du quadruple champion du monde en titre, et Helmut Marko.

« Si l’on considère l’ensemble de la saison, je ne pense pas que nous ayons la moindre chance dans l'état actuel. » Avant même le début de la course du Grand Prix de Bahreïn, Max Verstappen ne s’est pas dit très optimiste sur ses chances de remporter un cinquième titre de champion du monde. Septième des qualifications, le Néerlandais a terminé à une décevante sixième place, obtenue lors du dernier tour aux dépens de Pierre Gasly. S’il ne compte que huit points de retard sur Lando Norris au classement pilotes, Red Bull est déjà sous pression.

Helmut Marko recadré par le manager de Verstappen

Selon le journaliste de Sky Sports F1 Ted Kravitz, le manager de Max Verstappen, Raymond Vermeulen, aurait clairement exprimé son mécontentement auprès d’Helmut Marko à l’issue du Grand Prix de Bahreïn. « À la fin de la course, j'attendais quelques directeurs d'équipe et Raymond Vermeulen, le manager de Max, est entré dans le garage Red Bull et a donné à Helmut Marko ce qui ne peut être décrit que comme une bonne réprimande », a déclaré Ted Kravitz dans son émission Ted’s Notebook, des propos relayés par le The Mirror. « Il s'est disputé avec Helmut Marko, qui restait là à encaisser, puis Raymond est parti en trombe vers le fond du garage, en retirant son laissez-passer au passage. Il est clair qu'ils ne sont pas contents. »

« Des améliorations doivent être apportées prochainement »

À la vue de ses propos dimanche après la sixième place de Max Verstappen, Helmut Marko a bien conscience des difficultés de Red Bull. « C’est clair, Max a raison : nous devons progresser. Pas au niveau des points, mais au chrono. Et avec une performance comme celle que nous réalisons actuellement, malheureusement, le championnat du monde ne sera pas pour nous », a déclaré le conseiller de Red Bull, ajoutant que « des améliorations doivent être apportées prochainement pour qu’il dispose d’une voiture avec laquelle il puisse gagner. Ce ne doit pas être un hasard, comme sous la pluie au Brésil ou au Japon. Là, la piste est venue à lui et il a réalisé un tour magique. Il faut une base stable. »