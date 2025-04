Une catastrophe «vitale» au PSG, l’annonce cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Nantes à l’occasion du match en retard de championnat de la semaine dernière (20h45). Si le club parisien entend bien conserver son invincibilité en Ligue 1, le coach nantais Antoine Kombouaré est bien déterminé à faire chuter l’ogre de la capitale.

Le PSG vise toujours un record inédit en France. Toujours invaincu en Ligue 1 cette saison, Paris pourrait rester invincible sur l’ensemble de cet exercice 2024-2025. En conférence de presse vendredi dernier, Luis Enrique affirmait publiquement que cet objectif était bien présent au sein de l’effectif parisien.

Le PSG veut marquer l’histoire

« On n'a pas encore atteint notre objectif. L'objectif, depuis mon arrivée en 2023, est très élevé. Et c'est de faire ce que personne n'a fait au PSG. C'est d'écrire l'histoire. Et pour écrire l'histoire, il faut gagner tous les titres », déclarait ainsi l’entraîneur du PSG, qui se déplace sur la pelouse du FC Nantes ce mardi soir. De son côté, Antoine Kombouaré veut faire chuter Paris, et ainsi permettre aux Canaris de conserver leur record de matchs sans défaite en Ligue 1 (32).

« Si ça peut permettre que le record de nos Nantais de 1995 reste, j’en serais très heureux »

« On veut jouer ce match pour le gagner pour nous, parce qu’on a besoin de points. C’est vital. On veut les points du maintien le plus vite possible. On veut aussi faire plaisir à notre public après trois déplacements. On va tout faire pour essayer de battre cette très belle équipe du PSG. Et si ça peut permettre que le record de nos Nantais de 1995 reste, j’en serais très heureux. C’est bien sûr dans un petit coin de ma tête. Mais d’abord on le fait pour nous, parce qu’on a travail à finir. Ça ne sera pas une partie plaisir. Ce sera très compliqué. (…) Vu la position dans laquelle on se trouve, on le fait pour nous. Si ça peut permettre à nos anciens de garder le record du FC Nantes, j’en serai très content », a confié le Kanak ce lundi face à la presse.