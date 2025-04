Révolution au PSG : L’annonce choc !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Face au Havre samedi après-midi (2-1), Luis Enrique décidait d’opérer une grosse rotation au niveau de son onze titulaire. Attaqué à ce sujet par certains analystes, l’Espagnol avait poussé un coup de gueule en conférence de presse. De nouveau interrogé à ce sujet ce lundi, l’entraîneur du PSG a affirmé qu’il ne révolutionnerait pas sa méthode.

Ayant largement modifié son onze de départ face au Havre samedi, Luis Enrique a prouvé une fois de plus qu’il était un grand adepte de la rotation. L’entraîneur du PSG compte sur l’intégralité de son effectif, que cela plaise ou nom. Avant la réception du Havre, ce dernier avait annoncé la couleur en conférence de presse.

« J'ai été l'entraîneur le plus critiqué »

« J'ai été l'entraîneur le plus critiqué parce que j'ai fait beaucoup tourner dans mes différents clubs. Maintenant qu'il y a un match où je n'ai fait qu'un changement, je me fais critiquer aussi. Je fais confiance à de nombreux joueurs. Plus on a des joueurs qui peuvent être titulaires, meilleurs on est. J'ai besoin de 16 à 18 joueurs, ils ont besoin de minutes de qualité. Cela ne veut pas dire que je ne leur fais pas confiance s'ils n'ont pas joué contre Aston Villa. Je fais les choses quand je suis convaincu à 100% », confiait ainsi Luis Enrique. De nouveau interrogé à ce sujet ce lundi avant le déplacement à Nantes (mardi soir), le coach du PSG en a remis une couche.

« Je fais tourner quand je pense que c'est important »

« Que puis-je dire? Je fais tourner quand je pense que c'est important. Quand arrivent les matchs de Ligue des champions, je veux sortir le meilleur onze mais pour remplir les objectifs que l'on s'est fixés tu as besoin de 20-18 joueurs qui sont connectés. C'est difficile parce que malgré le fait que c'est un sport d'équipe les joueurs ont un comportement individuel différent. Je ne vais pas changer ma manière de penser, j'aime maintenir le plus de joueurs possibles connectés », conclut-il.