F1 - Transfert de Verstappen : Panique chez Red Bull !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une semaine après avoir remporté le Grand Prix du Japon, Max Verstappen a vécu une course bien différente à Bahreïn. La faute à des soucis techniques sur sa RB21 que le pilote néerlandais n'a cessé de déplorer tout le week-end jusqu'à sa 6ème place obtenue dans les derniers virages après une bataille avec Pierre Gasly. Un éventuel départ de Verstappen fait beaucoup parler dans la presse et semble même faire paniquer Red Bull...

Max Verstappen dispose du contrat le plus lucratif de la grille composée des 20 pilotes de Formule 1 avec Lewis Hamilton. Red Bull a blindé en 2023 celui qui est actuellement quadruple champion du monde jusqu'en 2028. Cependant, une clause est présente dans le contrat du Néerlandais aux quatre couronnes lui permettant de rendre cet accord caduque et d'aller voir ailleurs. Vers McLaren ? Pour ViaPlay, Verstappen a récemment assuré qu'il volerait sur l'asphalte au volant d'une des deux monoplaces de l'écurie britannique.

«Je me demande ce qui se passerait si j’étais dans cette autre voiture. Oui, vous ne me verriez plus»

« Je suis très content de ce que je fais en ce moment… mais je me demande ce qui se passerait si j’étais dans cette autre voiture. Oui, vous ne me verriez plus ! Pendant toute la course, j’ai vu deux voitures orange dans mon rétroviseur, et oui, surtout pendant les 20 derniers tours, nous avons poussé assez fort là-bas ». Pendant tout le week-end à Bahreïn, Max Verstappen a été particulièrement mécontent des performances de sa RB21. Pendant le Grand Prix dimanche qu'il a terminé à la 6ème position une semaine après avoir dépassé le drapeau à damier en premier au Japon, le pilote Red Bull s'est même plaint d'un problème avec les freins et que cela en devenait « ridicule ».

La clause de Verstappen ? «C’est très important, ça commence à être activable»

Conseiller spécial en charge des pilotes chez Red Bull, Helmut Marko a tiré la sonnette d'alarme quant aux performances limitées des monoplaces autrichiennes, mais aussi au niveau de la clause de Max Verstappen. « C’est très important, ça commence à être activable. C’est clair, Max a raison : nous devons progresser. Pas au niveau des points, mais au chrono. Et avec une performance comme celle que nous réalisons actuellement, malheureusement, le championnat du monde ne sera pas pour nous ».

Réunion de crise chez Red Bull ?

D'après les informations de GP Blog, une réunion de crise aurait eu lieu dans l'espace d'accueil de Red Bull. Christian Horner qui n'est autre que le Team Principal s'est entretenu avec Helmut Marko, le directeur technique Pierre Wache et l'ingénieur en chef Paul Monaghan. Reste à savoir si cette entrevue permettra à Red Bull d'avoir un début de réponse sur les améliorations à apporter sur la RB21...