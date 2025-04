F1 - Michael Schumacher : Grande première, le geste qui redonne espoir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la santé de Michael Schumacher reste un mystère depuis son grave accident de ski qu'il a subi il y a plus de 11 ans, le septuple champion du monde a donné signe de vie pour la première fois. L'ancien pilote Ferrari a effectivement signé un casque, à l'aide de sa femme Corinna, pour la bonne cause comme le révèle Jackie Stewart.

Voilà près de 11 ans et demi que le santé de Michael Schumacher est l'un des secrets les mieux gardés du monde. Un mystère voulu par sa famille qui protège le septuple champion du monde dont l'état de santé est donc inconnu. Seule certitude, il ne peut pas sortir de chez lui et son état nécessite des soins quotidiens à son domicile, près du lac Léman. L'ancien pilote Ferrari n'a donc plus fait d'apparition publique depuis le jour de son accident de ski le 29 décembre 2013 à Méribel et sa famille n'a que très rarement communiqué sur sa situation.

Par conséquent, chaque indice sur la santé de Michael Schumacher est vu comme un petit évènement. Ainsi, l'annonce de Jackie Stewart va faire parler. En effet, le triple champion du monde a fait signer son casque porté lors de sa retraite en 1973 par plusieurs grands noms de la F1, dont Michael Schumacher qui, à l'aide de sa femme Corinna, a paraphé de ses initiales MS. « C'est merveilleux que Michael ait pu le parapher pour une cause aussi noble. Sa femme l'a aidé, et ce geste complète la collection de signatures de tous les champions encore parmi nous », a révélé Jackie Stewart auprès du Daily Mail, alors que le casque sera vendu au profit de l'association « Race Against Dementia » fondée par l'ancien pilote écossais de 85 ans.

«C’est une situation très triste»

Cette signature est donc autant symbolique que rare. D'autant plus que Felix Gorner, journaliste pour la chaîne allemande RTL, qui a suivi Michael Schumacher durant sa carrière, faisait des révélations inquiétantes sur la santé du Baron Rouge : « C’est une situation très triste. C’est une personne qui a besoin de soins, totalement dépendante des soignants. Il ne peut plus s’exprimer par le langage. Un maximum de 20 personnes sont autorisées à l’approcher. Et à mon avis, c’est la bonne approche. Car la famille agit dans son intérêt. Il a toujours été très protecteur de sa vie privée, et cela ne changera pas ».